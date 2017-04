Cesena, Balzano al 45': "Abbiamo creato tanto, Spezia è organizzato"

Cesena-Spezia 0-0 al 45'

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Intervistato dai microfoni di Sky nell'intervallo del match tra Cesena e Spezia, il terzino dei padroni di casa Antonio Balzano commenta il primo tempo della sua squadra: "Abbiamo creato tanto, ma contro c'è una squadra organizzata bene. Non è facile fare risultato ma ci proveremo fino alla fine. Stiamo bene, abbiamo una buona gamba e vogliamo conquistare la vittoria. Secondo giallo per Sciaudone? Secondo me c'era, ma l'arbitro ha fatto un'altra scelta. Cercheremo di vincere in un altro modo".