Cesena, Camplone: "Abbiamo concesso pochissimo, vittoria meritata"

Cesena-Spezia 1-0

Intervistato dai microfoni di Sky dopo il match dell'Orogel Stadium-Dino Manuzzi, il tecnico del Cesena Andrea Camplone commenta la vittoria di misura della sua squadra: "L'espulsione ci ha avvantaggiati, ma c'era tutta. Il successo è meritato, abbiamo concesso pochissimo anche in 11 contro 11. Dovevamo solo essere più sereni nel finale, bisognava chiudere la partita prima. La squadra è entrata in campo con il piglio giusto, era normale fare un po' di fatica perché loro sono molto bravi. Gli avversari ci conoscono e quindi vengono qui con l'obiettivo di raccogliere anche solo un punto, noi invece non potevamo accontentarci e abbiamo conquistato una vittoria preziosa. Nel primo tempo eravamo un po' troppo frenetici e abbiamo sbagliato qualcosa; durante l'intervallo ho detto ai centrocampisti di non preoccuparsi delle loro ripartenze e di non dare punti di riferimento. Va dato merito ai miei ragazzi, stiamo facendo una grande rimonta, eravamo partiti da una situazione difficile. Se siamo ancora in questa posizione di classifica è perché abbiamo sbagliato a gestire qualche partita, ma è un mese che giochiamo senza sei giocatori importanti. Andiamo avanti per la nostra strada e dobbiamo continuare a lavorare giorno per giorno. Pensiamo alla salvezza, poi se la società riterrà di continuare con me, io rimarrò volentieri".