Cesena, Camplone: "Dobbiamo dare continuità agli ultimi risultati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Camplone, tecnico del Cesena, è stato intervistato dai microfoni di Sky nel pre-partita di Cesena-Spezia: "I risultati finora sono stati positivi, ma dobbiamo giocare al massimo contro una grande squadra. Dobbiamo cercare di dare continuità agli ultimi risultati per fare un bel salto in avanti. Loro hanno cambiato modulo e hanno più equilibrio adesso. Sfruttano meglio le caratteristiche degli esterni De Col e Migliore, sono spregiudicati e bravi nelle ripartenze. Abbiamo preparato bene la partita, dovremo fare attenzione in difesa ma dobbiamo anche fare qualcosa in più in avanti visto che giochiamo in casa. La differenza tra i risultati in casa e in trasferta? Una questione di episodi, abbiamo disputato grandi partite in casa ma abbiamo raccolto poco, molte volte siamo andati in vantaggio e abbiamo cambiato atteggiamento. Questo è sbagliato: la Serie B non permette di rallentare perché gli avversari ti castigano".