Cesena, Ciano: "Tre punti fondamentali per la classifica"

Cesena-Spezia 1-0

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Intervistato dai microfoni di Sky dopo il match di Cesena, l'attaccante di casa Camillo Ciano, match-winner della sfida, commenta la vittoria della sua squadra: "Abbiamo disputato un'ottima partita contro una squadra molto forte. Siamo contenti perché questi tre punti sono importantissimi per la nostra classifica. Lottiamo su ogni pallone dal primo all'ultimo secondo. Record di reti? Ogni anno voglio raggiungere la doppia cifra, non mi accontento e ci provo sempre. In ogni partita faccio il massimo".