Champions: Uefa vuole Millennium coperto

Dopo attentato Dortmund rafforzate misure al 'Millennium'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Dopo l'attentato di Dortmund, l'Uefa ha intensificato le misure di sicurezza in vista della finale di Champions League che quest'anno si disputerà sabato 3 giugno al Millennium Stadium di Cardiff. Secondo il 'Sun' i dirigenti della Federcalcio europea, ancora scossi dall'attentato al bus del Borussia Dortmund lo scorso 11 aprile, avrebbero chiesto alle autorità del Galles e agli organizzatori di poter utilizzare il tetto retrattile dello stadio, normalmente usato in caso di maltempo, per coprire interamente il campo, per evitare così anche eventuali attacchi di droni. La copertura in acciaio del 'Millennium', che copre tutte le tribune può infatti raggiungere tutto il terreno di gioco fino a far diventare l'impianto completamente coperto e garantire la sicurezza dei 74.500 spettatori che saranno presenti il 3 giugno. Secondo il 'Sun', il dispositivo di sicurezza coinvolgerà 15.000 addetti, tra poliziotti e steward sotto contratta Uefa.