Chelsea, Conte in estasi: "Vincere 12 gare consecutive è fantastico"

Così nel post-partita

Il Chelsea va. Anche senza Diego Costa e N’Golo Kanté, i Blues battono il Bournemouth e piazzano il dodicesima successo consecutivo. Antonio Conte, nel post-partita, ha così commentato la partita di oggi: “Abbiamo giocato senza due pedine importanti, ma siamo riusciti a fare comunque bene. E’ la prima volta che giochiamo con il falso nueve, ma è una situazione che abbiamo già provato in allenamento. Non dimentichiamo di avere a disposizione anche Batshuayi, che è un giovane di grande talento. Non è facile vincere dodici partite consecutive in questo campionato, è un traguardo fantastico. Ora pensiamo alla prossima gara, perché ora vogliono batterci tutti”.