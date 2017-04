Chievo, Corriere del Veneto: “Pellissier idolo dei tifosi della SPAL”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione veronese del Corriere del Veneto ricorda la parentesi di Sergio Pellissier tra le file della SPAL, nella stagione 2001-02. L'attaccante 38enne del Chievo Verona, nel giorno di Pasquetta, era allo stadio per assistere alla gara dei ferraresi. “Pellissier idolo dei tifosi della SPAL, a Ferrara incontrò la moglie Micaela”, titola il giornale che sottolinea come la punta faccia il tifo per la sua vecchia squadra nella corsa promozione.