Chievo, doppia seduta a Veronello

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Consueta doppia seduta di allenamento, oggi a Veronello, per i gialloblù di mister Rolando Maran. Nella seduta mattutina la squadra ha svolto lavori di core stability e di forza funzionale e accelerazioni in salita, mentre nel pomeriggio, dopo un’attivazione tecnica, spazio a esercitazioni sulla fase offensiva con sagome e poi a squadre contrapposte. In chiusura, torneo a tre squadre su campo ridotto.