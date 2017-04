Chievo, sviluppi offensivi a Veronello. Domattina la partenza per Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chievo Verona sta ultimando la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari in programma per sabato alle 15. Il programma di oggi prevedeva una iniziale attivazione tecnica seguita da una serie di esercitazioni in preparazione alla gara basate su sviluppi offensivi e fase difensiva. La seduta si è conclusa con cross e conclusioni in porta. Domani la squadra volerà in direzione di Cagliari già al mattino dove effettuerà, nel pomeriggio, la consueta rifinitura tecnica pre match e che si svolgerà a porte chiuse.