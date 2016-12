City, Guardiola: "Terza vittoria di fila importante. Ora il Liverpool"

Fonte: twitter.com/ManCity

© foto di Imago/Image Sport

"E' molto importante per noi aver conquistato la terza vittoria di fila, tuttavia non è sufficiente perché anche le altre squadre sono forti". Concetto chiaro quello espresso da Pep Guardiola dopo il 3-0 rifilato all'Hull City al KC Stadium, una vittoria che in classifica lascia le cose come sono, in attesa del match del Liverpool in programma domani. "Ora - ha continuato il manager catalano - dobbiamo riposarci e poi ci prepareremo per Anfield (la gara dell'ultimo dell'anno con i Reds ndr). Infortunio di Stones? Ha preso solo una calcio..."