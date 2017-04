Crespo su Berlusconi: "Grazie al suo Milan ho sognato di giocare in A"

© foto di Federico De Luca

"Grazie a lui e al Milan ho sognato di venire in Italia, ero in Argentina e ammiravo il Milan di Berlusconi". Così Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Sky nel giorno del closing. "Ha permesso - prosegue - a una squadra come quella rossonera di diventare internazionale, per un uomo della mia età quel periodo mi ha permesso di sognare".

Sei molto legato ad Ancelotti. Qual è stato il tuo rapporto con Berlusconi?

"Come presidente non si discute. Lo incontrai per la prima volta quando ero a Parma, vincemmo a San Siro contro i rossoneri e, nel bel mezzo dei festeggiamenti, entrò lui e in un silenzio impressionante si venne a complimentare con noi. Già questo gesto ti faceva capire che era diverso, è sempre stato un uomo di grande classe".