Crotone, doppia seduta tra campo e palestra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la ripresa dell’attività di ieri, primo giorno di allenamento dopo le festività natalizie, il Crotone ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento, in vista della ripresa del campionato prevista per l'8 gennaio all’Olimpico contro la Lazio. Al mattino i rossoblù sono stati impegnati con il riscaldamento fisico e con il lavoro di forza in palestra prima di chiudere la sessione con le partite a tema. Dopo il pranzo collettivo, nel pomeriggio gli squali sono tornati in campo per svolgere riscaldamento tecnico e una nuova sessione di partite a tema.