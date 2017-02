Crotone, Ferrari: "Per 100 volte questa maglia mi ha trasmesso emozioni"

© foto di Federico De Luca

Gian Marco Ferrari, difensore del Crotone, ha commentato così il raggiungimento delle 100 presenze con la maglia del Crotone su Facebook: "100 sono state tutte le volte che, la maglia, la società e la città, mi hanno trasmesso emozioni, sorrisi, gioie e valori. 100 non basterebbero per ricordare i bei momenti vissuti con la maglia rossoblù. 100 le voglio dedicare alle persone che, nel bene o nel male, hanno sempre creduto in me".