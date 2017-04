Crotone, i convocati per la sfida con l'Inter: c'è Falcinelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della rifinitura svolta questa mattina, mister Nicola ha convocato 24 squali per il match contro l’Inter, valevole per la 31ª giornata della Serie A Tim, in programma domani allo Scida alle ore 15.

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Cordaz, Festa, Viscovo;

Difensori: Ceccherini, Claiton, Dussenne, Ferrari, Martella, Mesbah, Rosi, Sampirisi;

Centrocampisti: Acosty, Barberis, Capezzi, Crisetig, Kotnik, Nalini, Rohden, Stoian, Sulijc;

Attaccanti: Falcinelli, Simy, Trotta, Tonev.