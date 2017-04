Crotone, Nicola: "Pareggio strappato con umiltà. Il rigore dell'Empoli..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Nicola, allenatore del Crotone, commenta a Radio Rai il pari sul campo del Torino: "I miei ragazzi sono stati encomiabili, abbiamo incontrato una squadra squadra e non abbiamo mai mollato e abbiamo provato a conquistare questo pareggio che credo sia meritato per quanto visto in campo. Ci abbiamo creduto sino alla fine e abbiamo fatto una gara di tanta dedizione".

Sulla vittoria dell'Empoli: "Ho detto ai ragazzi che non possiamo controllare i risultati altrui. Per fortuna c'è la Pasqua di mezzo e possiamo sbollire la rabbia. Tra il rigore per il Torino e il rigore a favore dell'Empoli, c'è di mezzo la nostra grande prova...".