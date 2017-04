Crotone tenta un altro colpo, Falcinelli sfida il re dei gol

© foto di Federico Gaetano

Da una parte Andrea Belotti, dall’altra Diego Falcinelli. Il primo a 24 gol veleggia in vetta alla classifica dei bomber a braccetto con Dzeko; 11 reti il secondo, che però nelle prime 12 partite del ritorno ha già firmato una marcatura in più rispetto alle 5 griffate in tutto il girone di andata. Belotti e Falcinelli sono le facce opposte, eppure coincidenti, di Torino-Crotone, spiega La Gazzetta dello Sport. La doppietta di Falcinelli all’Inter che ha fatto seguito alla rete realizzata al Chievo, lo hanno trasformato nell’uomo della provvidenza di Davide Nicola: il Crotone ne ha capitalizzato al massimo la vena realizzativa, ha messo in cassaforte i 6 punti in palio e ha lanciato il guanto di sfida-salvezza all’Empoli.