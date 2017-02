Dacourt: "Grenier ha qualità, per giocare nella Roma ci vogliono le palle"

Olivier Dacourt, ex centrocampista della Roma, è intervenuto a Centro Suono Sport. Queste le sue parole: "Che calciatore è Grenier? Cosa può aggiungere alla Roma? Grenier ha tanta qualità, è stato sfortunato perché ha avuto tanti problemi di salute, è arrivato anche in Nazionale e questo significa che ha qualità importanti. Certo sarà difficile inserirsi nel centrocampo giallorosso, Nainggolan ad esempio è eccezionale, come Strootman. Grenier non ha niente da perdere, a Lione non lo vedevano più, a Roma ha una chance eccezionale per recuperare anche la Nazionale, ha grande talento e deve tornare a dimostrarlo. Non è male lasciare la Francia per lui, avrà meno pressione, perché ha sempre giocato a Lione, è nato lì, è sempre molto difficile. Ha un eccellente piede destro, calcia in maniera straordinaria le punizioni, ora deve fare il salto di qualità. Roma è una piazza molto difficile, io prima di venire a Roma avevo fatto una semifinale di Champions col Leeds, se giochi a Roma puoi giocare altrove, per giocare nella Capitale ci vogliono le palle, perché c’è una pressione incredibile, quando le cose vanno bene è difficile, quando le cose vanno meno bene è ancora più difficile".