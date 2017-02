De Magistris: "Il Napoli deve vincere col Real per aprire un ciclo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, in vista della super sfida contro il Real Madrid in Champions League ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Sarri è la persona giusta per questo Napoli anche grazie al suo aspetto sanguigno e popolare. La città ha sete di vittorie, deve essere bravo a trasmettere la mentalità vincente che ancora manca. Il rapporto con De Laurentiis? Difficile ma non irrecuperabile. In questi giorni stiamo chiudendo la nuova convenzione. Lui ha capito che io non ho alcuna sudditanza nei suoi confronti e anche che senza i lavori, difficilmente il San Paolo avrebbe potuto ospitare un big match come quello contro il Real. Pronostico per domani? Non ne faccio, dico solo che il Napoli deve vincere per aprire un ciclo. La città è vincente e deve esserlo anche la squadra".