Dossena: "Lucas Leiva meno dinamico di Medel, ma più tecnico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Dossena, al Liverpool dal 2008 al 2010, parla di Lucas Leiva e del suo possibile approdo in nerazzurro a La Gazzetta dello Sport: "La cosa che più mi colpisce di lui è il senso della posizione, sa sempre dove mettersi - dice l'ex terzino di Napoli e Udinese -. E’ umile, lavora sodo, è più tecnico di Medel, ma forse meno dinamico, non è velocissimo. Ha un ottimo tackle e grande tempismo. E’ falloso, questo sì, a volte eccede un po’ e nel campionato italiano dove deve adattarsi in fretta, e non è semplice, può rischiare qualche giallo di troppo. Ma il suo compito lo fa sempre e può dare più di Felipe Melo. Come persona non si discute. Ricordo che mia moglie Debora e la sua compagna, che è la madre dei due figli, frequentavano lo stesso corso di inglese a Liverpool. Abbiamo legato, anche perché, a quel tempo, gli inglesi erano più distaccati e io uscivo con i sudamericani. Lui, in quel Liverpool, non trovava molti spazi perché aveva davanti Mascherano e Xabi Alonso. E, naturalmente, c’era Gerrard, ma Benitez lo faceva entrare spesso".