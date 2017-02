Eibar, Mendilibar: "La nostra miglior partita della stagione"

Valencia-Eibar 0-4

Mendilibar, tecnico dell'Eibar rivelazione della Liga, commenta in poche parole il netto e perentorio 0-4 rifilato a domicilio al Valencia: "E' stata la nostra miglior partita di tutta la stagione, un successo molto importante. Il penalty credo sia stato il momento della svolta, ma a dire il vero è arrivato in un momento in cui stavamo dominando. Sono davvero contento della mia squadra".