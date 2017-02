Empoli, con l'Inter una difesa da inventare. Martusciello senza tre titolari

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla della possibile difesa studiata da Giovanni Martusciello in vista dell'Inter. Mancheranno giocatori importanti come Pasqual, Costa e Bellusci: si scaldano così Dimarco, Veseli e Kosic, per un reparto che potrebbe essere rinnovato per la sfida a Icardi & co.