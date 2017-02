Empoli, Costa e Pasqual non recuperano per l'Inter. Mchedlidze in dubbio

© foto di Federico De Luca

Non migliora la situazione dell’infermeria in casa azzurra a meno di 48 ore dalla sfida in casa dell’Inter. La squadra oggi ha lavorato a porte chiuse, ma Martusciello ha ormai ben poche speranze di recuperare quei giocatori che sono ancora ai box. Oltre allo squalificato Bellusci, in difesa mancheranno Costa e Pasqual: i due sono alle prese con problemi muscolari alla coscia e al polpaccio e contano di recuperare per la gara interna contro la Lazio del 18 febbraio, mentre Levan Mchedlidze, oltre a dover smaltire una contusione, deve anche fare i conti con il mal di schiena. Il georgiano non ha mai lavorato in gruppo durante la settimana e difficilmente sarà convocato per Milano. Lo riporta empolichannel.it.