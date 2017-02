Empoli, emergenza difesa contro l'Inter: out Pasqual e Costa

© foto di Federico De Luca

Si ferma Manuel Pasqual in casa Empoli. L'ex laterale della Fiorentina - riporta Empochannel.it - quest'oggi ha svolto esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio. Contro l'Inter quasi certamente sarà out anche Costa, calciatore che deve fare i conti con una elongazione alla coscia.

Per il prossimo turno di campionato mister Martusciello dovrà fare a meno anche dello squalificato Bellusci.