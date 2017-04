Eredivisie, Ajax e Feyenoord hanno un altro passo

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con il campionato olandese per concludere la trentunesima giornata. Successi importanti per Willem II contro G.A. Eagles e Groningen sullo Zwolle. In testa vincono sia il Feyenoord contro l'Utrecht che l'Ajax con l'Heerenveen. Ecco di seguito tutto il programma, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Heracles-Alkmaar 1-2

Weghorst 53', Jahanbakhsh 82' (A), Kuwas 90'+2'

Roda-Sparta Rotterdam 3-1

Jensen 14', 61', Rosheuvel 89' (R), Verhaar 77'

Den Haag-PSV 1-1

Havenaar 87' (D), Propper 7'

Excelsior-Vitesse 1-0

Hasselbaink 13'

Twente-Nijmegen 3-0

Unal 12', 90'+2', Jensen 59'

Willem II-G.A. Eagles 2-0

Sol Ortiz 72', Schuurman 82'

Feyenoord-Utrecht 2-0

Toornstra 48', Elia 80'

Groningen-Zwolle 5-1

Linssen 14', 38, Mahi 19', 53', Hrustic 88' (G), Brock-Madsen 46'

Ajax-Heerenveen 5-1

Viergever 24', De Ligt 32', Klaassen 42', Dolberg 68', Neres Campos 83' (A), Ghoochanneijhad 8'

La classifica:

Feyenoord 76

Ajax 75

PSV 69

Utrecht 53

Vitesse 48

Alkmaar 46

Twente 45

Heerenveen 40

Heracles 37

Willem II 36

Groningen 36

Zwolle 32

Den Haag 32

Excelsior 31

Roda 30

Nijmegen 28

Sparta Rotterdam 28

G.A. Eagles 23