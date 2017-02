Eredivisie, Ajax e PSV vittorie fuori casa

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con il campionato olandese per concludere la ventunesima giornata di Eredivisie. Vittorie fuori casa per Ajax e Feyenoord, contro Roda e Twente. Successo dell'Utrecht contro l'Heerenveen. Sconfitta in casa per lo Sparta Rotterdam con lo Zwolle. Ecco di seguito tutto il programma, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Den Haag-Vitesse 0-2

Tighadouini 29', Van Wolfswinkel 31'

Nijmegen-G.A. Eagles 1-2

Grot 90'+2' (N), Manu 12', Antonia 25'

Alkmaar-PSV 2-4

Friday 17', 85' (A), Willems 13', 16', Pereiro 41', L. de Jong 80'

Willem II-Heracles 1-3

Sol Ortiz 24' (W), Van Ooijen 62', Peterson 65', Gosens 68'

Groningen-Excelsior 1-1

Mahi 48' (G), Hadouir 80'

Roda-Ajax 0-2

Klaassen 53', Younes 90'+3'

Sparta Rotterdam-Zwolle 2-3

Pogba 90'+'1, 90'+3' (S), Menig 51', Brock-Madsen 62', Israelsson 86'

Twente-Feyenoord 0-2

Botteghin 75', N. Jørgensen 87'

Utrecht-Heerenveen 1-0

Ludwig 25'

La classifica:

Feyenoord 54

Ajax 49

PSV 46

Utrecht 34

Heerenveen 33

Vitesse 33

Alkmaar 32

Twente 30

Groningen 26

Nijmegen 25

Heracles 24

Willem II 22

Zwolle 20

Sparta Rotterdam 18

Excelsior 18

Den Haag 17

Roda 16

G.A. Eagles 16