ESCLUSIVA TMW - Adani: "Gagliardini completo ma gli va dato tempo"

Allo stand Ortigni a Pitti (la kermesse di moda internazionale), era presente ieri anche Lele Adani che ha parlato di Inter e non solo. Le primne parole sono state su Gagliardini, neo acquisto dei nerazzurri: "Nove presenze da titolare in Serie A sono poche per avere un biglietto da visita marcato e per dimostrare di poter fare il titolare all'Inter. Ma è un calciatore completo, sa impostare e sa inserirsi. È una soluzione in più per Pioli. Ma la maglia interista pesa, anche lui avrà bisogno del tempo per inserirsi"

