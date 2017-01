ESCLUSIVA TMW - Ag. Maldini: "Mai stati contattati dal Lecco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non abbiamo mai ricevuto chiamate dal Lecco". A dirlo è Giuseppe Colombo, agente di Christian Maldini - figlio di Paolo - che ha spiegato come sono andate le cose fra il suo assistito e la società lombarda. "Non abbiamo mai parlato con il Sig.Motta curatore fallimentare del Club. Tutto ciò che e' stato scritto e totalmente FALSO e privo di fondamento. Lui si sta regolarmente allenando con il suo club, l'Hamrun Spartans, e in questa settimana ero proprio a Malta con lui. Evidentemente qualcuno ha cercato di farsi pubblicità sfruttando in modo meschino il nome di Christian.

Intraprenderemo con i nostri avvocati un'azione legale nei confronti di chi ha volutamente dichiarato il falso danneggiando così la sua immagine.

Christian è un ragazzo con valori importanti, un professionista esemplare e merita assoluto rispetto".