ESCLUSIVA TMW - Ag. Olivieri: "Prolungato contratto con l'Empoli fino al 2020"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Giancarlo Tronchetti, agente che fa parte della Green Soccer ha parlato di alcuni suoi assistiti, a partire dall'attaccante Marco Olivieri, classe '99. "Con la società azzurra - dice a Tuttomercatoiweb.com - abbiamo prolungato il contratto fino al 2020. l'Empoli ci punta davvero, a livello di settore giovanile è forse il talento più interessante". Poi il discorso si è spostato sul difensore classe '93 Giovanni Di Lorenzo, altro suo assistito, ora in forza al Matera: "E' reduce da un infortunio ma è un punto di forza della squadra. Il club l'anno passato ha rifiutato un'importante offerta dalla Roma che lo avrebbe girato in B al Cesena. Ma è rimasto a Matera con lo spirito giusto. Tornerà in campo a febbraio, nella speranza che torni subito al top". Chiusura su Paolo Bartolomei del Cittadella: "Ha fatto tanta gavetta ed al primo anno di B. Ha rifiutato un contratto in essere con la Reggiana vista la chiamata della B. E adesso ringrazia il Cittadella per l'opportunità che gli è stata data"