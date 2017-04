ESCLUSIVA TMW - Avramov studia da preparatore: richieste dal Vojvodina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vlada Avramov ha deciso qualche mese fa di appendere guanti al chiodo dopo una carriera che lo ha visto vestire le maglie tra le altre di Vicenza, Pescara, Fiorentina e Cagliari. Adesso ha deciso di intraprendere un'altra carriera, quella di preparatore dei portieri. E in questi giorni ha iniziato il corso al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nelle ultime ore gli è arrivata subito la proposta di entrare nello staff tecnico del Vojvodina, la squadra in cui ha iniziato a giocare. Avramov non ha però potuto accettare proprio perchè sta svolgendo il corso.