ESCLUSIVA TMW - Barriales: "Bello il calciomercato. Mi piace il Real Madrid"

Laura Barriales, attrice e noto personaggio televisivo, era presente a Milano alla sede del calciomercato e ha parlato a Tuttomercatoweb del campionato e anche dei movimenti di mercato: "Sono qui perchè dovevo fare una trasmissione sulla A in tre lingue diverse e che va in onda in trecento paesi nel mondo. E' giusto parlare allora anche delle ultime trattative. Nel calcio ci sono sempre sorprese. La mia fede calistica? lavoro per la serie A, sono neutrale (ride, ndr). Mi piace il Real Madrid e il bel calcio. L'intervista più particolare che ho fatto (per la Tv della Lega di A)? Il più timido era Pirlo ma ad esempio ho scoperto varie storie come quella di Masina che non sapevo fosse strato adottato e poi a Bologna ha fatto un bel percorso di vita"

