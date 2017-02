ESCLUSIVA TMW - Bellinazzo: "Cappelli e Patuano garanzie per il Milan"

L'edizione odierna de Il Sole 24 Ore ha pubblicato un aggiornamento relativo la cessione del Milan. Fra i membri del CdA appaiono i nomi di Roberto Cappelli e Marco Marco Patuano. Il collega Marco Bellinazzo è intervenuto in merito ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Il curriculum di Cappelli lo qualifica come una personalità di grande rilievo, è uno dei maggiori legali che lavora nel primo studio legale italiano e c'era anche lui nel passaggio di proprietà della Roma. Per quel che riguard Patuano parliamo di uno dei più importanti dirigenti italiani, fra i primi 20. Cresciuto in Telecom oggi gestisce quella che è una della cassaforti della famiglia Benetton. Sono due nomi questi che qualora entrassero nel Milan indicherebbero la bontà della trattativa per il passaggio di consegne del club. Ovviamente bisogna capire in che veste entreranno in società ma i tifosi rossoneri dovrebbero essere contenti. Oltretutto Patuano è notoriamente un tifoso del Milan. Da capire invece il ruolo di Yonghong Linche comunque ricoprirebbe un ruolo centrale nell'asset societario, se non addirittura l'unico riferimento, con gli altri soggetti che potrebbero avere la posizione di finanziatori piuttosto che di investitori".