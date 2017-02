ESCLUSIVA TMW - Bossari: "Milan, serve un anno per completare il rodaggio"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Daniele Bossari, noto conduttore televisivo e radiofonico, ha parlato - a Sanremo - della situazione del Milan di cui è grande tifoso. ""Spero si rilanci. Sarebbe ora di tornare in vetta in Italia e in Europa. Il gol di Pasalic che ho visto e rivisto contro il Bologna è stato un capolavoro assoluto. Milan da Europa? Per completare il rodaggio servirà ancora un anno. I cinesi? Da milanista vederla in mano ai cinesi mi fa venire un mancamento, ma accetto le condizioni di un nuovo calcio internazionale. Mi piace molto la linea di puntare sui giovani di valore"

