ESCLUSIVA TMW - Canuti: "Inter, giocatori senza attaccamento. Pioli non lo boccio"

Inter nel caos. Il ko di sabato sera subìto contro la Fiorentina brucia ancora. Nazzareno Canuti, bandiera dei nerazzurri, è amareggiato per tutta la stagione. "La società è responsabile perchè la sua mano non si è sentita, il tecnico può aver sbagliato qualche cambio o alcuni schemi tattici ma credo -spiega a Tuttomercatoweb.com - che i principali 'colpevoli' di questa situazione siano i giocatori. Non si può perdere così contro Sampdoria e Crotone. E a Firenze, sul 5-2, la Fiorentina si è fermata, il 5-4 è falso. La squadra è scarsa perchè non c'è spirito di gruppo, non c'è attaccamento. La rosa è più forte di quella di 12-13 squadre ma poi va dimostrato in campo. Ripeto, non c'è più l'attaccamento di una volta..."

Pioli sembrava poter e voler dare le dimissioni...

"Credo che lui debba dare responsabilità a chi va in campo. Se poi chi gioca non fa ciò che lui chiede, la domenica dopo va in panchina. Se la società lo ufficializzasse come tecnico dell'anno prossimo allora i giocatori si sentirebbero tutti sotto esame..."

A questo punto però diventa difficile pensare che Pioli sia il tecnico dell'anno prossimo...

"Vorrei vederlo dall'inizio della stagione. E che potesse decidere gli acquisti e i giocatori da cedere. Non dimentichiamoci che è arrivato all'Inter dopo dieci partite da scandalo. Non lo boccio".