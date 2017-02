ESCLUSIVA TMW - Carlo Lucarelli: "Io, il Baracca Lugo e Gigi Riva"

Carlo Lucarelli scrittore, giallista, ha parlato nello stand di TMW alla Fiera del libro a Firenze raccontando anche del suo rapporto col calcio. "Ho giocato nella nazionale scrittori ma solo gli ultimi tre minuti con due obiettivi: toccare almeno una volta la palla e non avere un infarto... Non sono tifoso di qualche squadra in particolare anche se il calcio pure nei miei libri ritorna non pche volte perchè fa parte della vita. E il calcio è legato anche ad alcuni misteri: quando ero piccolo la mia infanzia fu segnata dalla morte di Re Cecconi e fui colpito dalle dinamiche della sua uccisione. Se oggi dovessi scegliere una squadra? Forse il Baracca Lugo... Mi piace il suono del nome e poi io abito a pochi chilometri da Lugo. Il giocatore? Gigi Riva, gran personaggio. Tra l'altro mi mancava spesso nella collezione delle figurine".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa