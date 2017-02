ESCLUSIVA TMW - Civolani: "Donadoni non è da confermare. Mercato assurdo"

© foto di DANIELE MASCOLO

Una cinque giorni da dimenticare per il Bologna, fra l'1-7 contro il Napoli e l'incredibile ko contro un Milan in nove, senza considerare Poli infortunato negli ultimi minuti. Ai microfoni di Tuttomercatoweb lo storico giornalista bolognese Gianfranco Civolani analizza la situazione dei rossoblù: "Credo che sia molto più grave la sconfitta di ieri sera perché l'1-7 una volta nella vita può anche capitare. Ma perdere contro una squadra in otto e mezzo è imperdonabile. Posso anche capire che il Milan in doppia inferiorità numerica riesca a trovare il guizzo e a fare un gol, ma che il Bologna non sia in grado di segnare questo è inaccettabile. Nell'ultima mezz'ora di gioco Donnarumma non ha dovuto fare nemmeno un intervento. In una serata in cui tutto stava andando meravigliosamente a favore del Bologna è un delitto non aver segnato il gol del vantaggio o almeno pareggiare la rete di Pasalic".

Quali sono i problemi di questo Bologna?

"Il mercato è stato assurdo. Ripeto: assurdo. Non è stato preso un altro attaccante di spessore, considerato che abbiamo Destro che è uno da 8 reti all'anno. Krejci, il tanto decantato talento della Repubblica Ceca, non ha fatto ancora un gol su azione. Verdi è stato a lungo fuori per infortunio e non è ancora pronto. Fortuna che Dzemaili che segnato qualche gol ma ormai la testa è in Canada. Questo Bologna è una squadra abbonata al 14°-15° posto e nel migliore dei casi può arrivare 13°. E circa la storia del progetto giovani la ritengo una barzelletta raccontata a chi ci può cascare. Questo è un campionato che ha tre squadre impresentabili, che permetteranno a squadre modestissime come Bologna ed Empoli di salvarsi".

In tutto questo come vede Donadoni?

"Donadoni non trasmette più nulla. Del resto i cicli degli allenatori finiscono. Per carità, Donadoni è anche bravo e ha fatto cose buone a Bologna. Ma non è da confermare. Non dico esonerare perché a questo punto della stagione non cambierebbe nulla, ma credo che la società non debba confermarlo".