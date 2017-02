ESCLUSIVA TMW - D'Arrigo: "Principi di gioco su tutto. L'appoggio a Tavecchio..."

Francesco D'Arrigo allenatore e docente a Coverciano per i futuri tecnici ha raccontato allo stand di TMW a Firenze le linee essenziali del suo libro 'Il Senso del gioco': "Fa un'analisi sulla realtà del gioco e cosa serve ai calciatori per interpretarlo. Presto potrebbe anche essere tradotto in inglese, stiamo valutando con la casa editrice questa possibilità. I tecnici italiani? Mi piacciono coloro che stanno affrontando la professione superando certi schematismi di altri periodi. Adesso si va verso un approccio al calcio che si basa sui principi di gioco e non su uno schema predefinito. Gasperini, Sarri, Spalletti, Pioli propongono un gioco che valorizza le qualità dei calciatori. Il nostro appoggio, come Assoallenatori a Tavecchio? Nasce dal fatto che i due candidati sono espressione delle Leghe, Lega Pro e Dilettanti. Se ci fosse stato un candidato indicato da una componente tecnica, avremmo votato il candidato della nostra componente. Dovendo fare una scelta, occorre considerare che l'80-90% dei nostri tecnici lavorano nella Lega Nazionale Dilettanti che negli ultimi anni ha fatto passi avanti puntando molto sugli allenatori. Forse avremo la possibilità tra l'altro dell'obbligo di un tecnico diplomato con la licenza anche nel settore giovanile dilettantistico e questo per noi è un gran successo.

Clicca sotto per guardare