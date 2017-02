ESCLUSIVA TMW - Elodie: "Vincere il festival? Non credo..."

Fonte: Dal nostro inviato a Sanremo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Elodie, una delle candidate alla vittoria al Festival di Sanremo, ha raccontato a Tuttomercatoweb le sue sensazioni sulla grande kermesse canora. "Mi sento felice, onorata, gratificata. Non sapevo come avrei preso questa esperienza, ma la sto vivendo nel miglior modo possibile. Vincere? Non credo proprio"

Clicca sotto per guardare