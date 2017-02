ESCLUSIVA TMW - F. Russo: "Viola, per il dopo Sousa sono per Di Francesco"

Fonte: Dal nostro inviato a Sanremo

© foto di Federico De Luca

Federico Russo, dj e noto conduttore ha parlato a Sanremo delle sue sensazioni sulla Fiorentina, di cui è tifoso. E si è espresso anche sul futuro allenatore: "Se va via Sousa mi piacerebbe puntare un tecnico propositivo, come lo era anche Montella oltre al portoghese. Il mio preferito è Di Francesco. Gli altri come Giampaolo e Maran sono buoni allenatori ma che non sono mai andati oltre il settimo posto. Ripeto, preferisco Di Francesco, il gioco e anche i risultati parlano per lui"

