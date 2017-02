ESCLUSIVA TMW - Hendel: "Viola, confido in Chiesa. Pravettoni è Trump..."

Paolo Hendel attore e tifoso viola parla a Firenze al Festival del libro raccontando di se stesso e della Fiorentina: "Confido in Chiesa e in fondo anche in Sousa". Poi una battuta su Pravettoni, il famoso personaggio di fantasia da lui interpretato: "E' la reincarnazione di Trump. Guardatelo bene..."

