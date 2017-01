ESCLUSIVA TMW - Inter, Bergomi: "Ha tutto per provare a entrare in Champions"

© foto di Federico De Luca

Presente a Firenze allo stand Ortigni a Pitti (la kermesse di moda internazionale), Beppe Bergomi ha parlato di vari argomenti tra cui in particolare l'inter: "Non so se i nerazzurri riusciranno a raggiungere la Champions ma di sicuro hanno tutto per provarci. Gagliardini? "Ho allenato questo ragazzo quando ero a Bergamo. Con l'Inter farà un salto importante dopo poche presenze in Serie A, credo la società abbia puntato su di lui per un discorso a lungo termine. Sicuramente è un buon acquisto"

