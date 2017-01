ESCLUSIVA TMW - L'Italia e il Mondiale U-20: l'esito della riunione in Lega di oggi

Fonte: Dal nostro inviato Marco Conterio

© foto di Federico De Luca

Riunione in Lega calcio, giornata cruciale per futuro: riunione tra le leghe e i club di A, B e Lega Pro. Presenti tante società, a partire dalla Juventus con Giuseppe Marotta, ma anche Alberico Evani, ct dell'Under 20. Sul tavolo, l'organizzazione della spedizione in Corea del Sud per il Mondiale Under 20 in programma a maggio 2017. Fuori calendario, la competizione si sovrapporrà alle ultime due giornate di Serie A e ai playoff di Serie B.

Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, non sarebbe stata raggiunta alcuna decisione definitiva: per quanto riguarda la massima serie, i giocatori interessati sarebbero 4-5. Su tutti, Pezzella, Barella e Audero. C'è la disponibilità dei club a concedere i calciatori, ma ovviamente molto dipenderà dagli obiettivi a stagione in corso.