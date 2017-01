ESCLUSIVA TMW - Lucchesi: "Roma, ancora gap con la Juve. Viola, strada chiara"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Lucchesi dg del Latina ha parlato anche di Roma e Fiorentina, due sue ex squadre: "Come organico quello della Roma è il secondo dopo la Juve ma il gap con i bianconeri ancora non è stato colmato. Fiorentina? Ha operato bene, con le linee guida che stanno ispirando adesso i viola. Non fare follie e una rosa giovane. Oggi lo standard della Fiorentina è quello, per differenza di fatturati e bacini d'utenza.

Competere con chi ha 150 milioni di fatturato in più è difficile. Fanno bene i viola a mantenerlo questo standard perchè è più facile perdere una posizione che guadagnarne una"

