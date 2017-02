ESCLUSIVA TMW - Mara Maionchi: "Resto dubbiosa sul futuro di Allegri"

Fonte: Dal nostro inviato a Sanremo

Mara Maionchi, noto personaggio televisivo, ha parlato a Tuttomercatoweb a Sanremo ("il Festival potrebbe vincerlo la Mannoia") anche della 'sua' Juventus e in particolare di Allegri: "E' un mistero se rimarrà o no. Non ho capito se quella di qualche giorno fa era una battuta o meno. Non è stata detta in modo chiaro e non so sinceramente cosa farà".

