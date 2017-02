ESCLUSIVA TMW - Marianella: "Napoli maturo per il Real. Viola può vincere l'EL"

© foto di Federico De Luca

Direttamente dalla sala stampa del Borussia Park, per parlare di Europa passando ovviamente anche dalla Champions League, Tuttomercatoweb.com ha intercettato e intervistato in esclusiva la storica voce di Sky Sport Massimo Marianella. Queste le sue parole su numerosi temi:

Il Napoli può battere questo Real Madrid?

"Abbiamo sentito Paulo Sousa dire che la partita della Fiorentina deve essere una tappa di crescita della squadra e penso che questo sia valido anche per il Napoli. E' una squadra pronta a questo esame che arriva nel momento giusto anche se non so se riuscirà a passarlo. Il Real non sta benissimo e il Napoli ha una mentalità che può permettergli di giocarsela. Penso che per tanti anni parleremo del Napoli di Sarri. Una sfida che va vissuta senza patemi ma con la curiosità di sapere come andrà a finire".

Ieri abbiamo visto il PSG asfaltare il Barcellona, cosa ne pensa?

"Il PSG mi ha incantato quando in genere rimango incantato dal Barcellona. Bisogna dare più meriti ai francesi che demeriti del Barça. Bisogna sottolineare, oltre ai singoli si è visto una squadra. Emery ha messo in campo una squadra grandissima, ben allenata e con un piglio diverso rispetto al recente passato".

Super gara per Verratti.

"Verratti mi ha impressionato perché ha una doppia fase dove riesce sempre a incidere. Il giorno in cui imparerà a non prendere un giallo a partita diventerà un grandissimo".

L'Arsenal può battere il Bayern Monaco di Ancelotti?

"Credo che rispetto al Bayern degli ultimi anni, gli inglesi troveranno una squadra meno devastante di quello che ha battuto l'Arsenal negli ultimi anni. L'Arsenal è una squadra bellissima che conclude pochissimo. In genere, in questo periodo esce da tutte le competizioni, Penso che debbano cambiare guida tecnica. E' il momento giusto per salutare Wenger che ha tantissimi meriti, ma nello spogliatoio c'è bisogno di una voce nuova che possa partire comunque da quanto costruito da Wenger. Se può passare il turno? No".

Che effetto le ha fatto ascoltare Bernardeschi in conferenza?

"Ha parlato da uomo maturo, più degli anni che ha. E' una bella storia. Mi piace un ragazzino che arriva nel settore giovanile di una squadra importante come la Fiorentina ed è ancora protagonista di questa squadra senza paura, anche di mettere una maglia pesante come quella che porta. Non so se continuerà a essere un simbolo di questa squadra ma che sia ancora qui, in una partita come questa è bello. Ha parlato con una grande sicurezza e mi è piaciuto molto, me lo sono goduto molto come tutto l'ambiente che ci circonda".

Della partita contro tra i viola e il Gladbach cosa pensa?

"Ha ragione Sousa nel dire che chi vince domani può arrivare in fondo. La Fiorentina può pensare di vincere, è una bella squadra, ha del talento e sta facendo un bel percorso. Deve pensare di concentrarsi su questa competizione chiudendosi nello spogliatoio e guardandosi negli occhi dire: 'Possiamo provarci'. Sarà uno scontro molto duro e difficile perché i tedeschi sono veloci e ripartono alla grande. E' una squadra che come punto debole però ha i due difensori centrali".