ESCLUSIVA TMW - Martorelli: "Inter da Champions. Milan,Deulofeu e Ocampos ok"

Giocondo Martorelli, agente, ha analizzato il mercato a Milano che sta per concludersi: "L'Inter era già un'ottima squadra per il lavoro fatto in estate. Ci sono state poi difficoltà a livello tecnico con l'uscita di scena di Mancini e e l'arrivo di De Boer ma poi Pioli ha saputo dare stabilità e tranquillità. Gagliardini è un colpo per l'immediato e per il futuro. E ora i nerazzurri possono pensare alla Champions. Il Milan? Niang aveva fatto cose importanti all'inizio, poi forse il comportamento e altre situazioni che non conosciamo hanno portato alla sua cessione. Deulofeu e Ocampos possono dare nuove soluzioni sugli esterni a Montella. Il Milan non è stato fortunato ultimamente ma rientrerà nel giro dell'Europa"

