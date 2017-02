ESCLUSIVA TMW - Milan, rischio scippo dalle top europee per il baby Iglio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se il potenziale caso Donnarumma non è più una novità, c'è un'altra situazione spinosa che andrà gestita in casa rossonera. Il discorso riguarda i corteggiamenti da parte di top club europei di cui è oggetto il giovanissimo e molto talentoso prospetto rossonero Giuseppe Iglio, classe 2001. Un giocatore che ha già vestito tutte le maglie delle nazionali di categoria, prossimo al compimento dei 16 anni ed ancora con margini d'azione importanti per le società a lui interessate. Il rischio concreto è che le proposte formulate da club inglesi e tedeschi possano diventare effettivi con la conseguenza di perdere a parametro a fine stagione uno dei talenti più fulgidi della florida cantera del club rossonero.