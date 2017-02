ESCLUSIVA TMW - N. Savino: "Inter, basta con le polemiche continue con Juve"

Fonte: Dal nostro inviato a Sanremo

Nicola Savino, conduttore di Quelli che il Calcio e tifoso nerazzurro ha parlato a Sanremo delle recenti polemiche con la Juve. "Credo che vada fatto un passo avanti e magari i tifosi interisti mi odieranno per questo. E' stata una partita di calcio inglese soprattutto il primo tempo. Quei due rigori si potevano fare e non dare, per me finiva lì. Sono molto annoiato da questa polemica continua con la Juve. Pioli? Allenatore giusto per l'Inter"

Clicca sotto per guardare l'intervista