ESCLUSIVA TMW - Palermo, per il ds si segue anche De Vito dell'Avellino

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il Palermo va a caccia del nuovo ds del futuro. Dopo le dimissioni di Salerno, i rosanero devono individuare la figura giusta per programmare anche il ritorno in serie A. Tra i nomi che vengono presi in esame - oltre alla forte candidatura di Fabiani - c'è anche quello di Enzo De Vito, ora all'Avellino. Il patron Taccone lo stima molto, il lavoro svolto anche nel settore giovanile è stato di valore e nel corso degli ultimi anni grazie a lui gli irpini hanno pure potuto fare ottime plusvalenze. La prossima stagione per De Vito potrebbe essere quella giusta per un salto in avanti e per misurarsi con le ambizioni di un'altra grande piazza, lontano dalla sua Avellino.