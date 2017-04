Tra i numerosi personaggi dello spettacolo presenti ieri sera a Milano alla Never Give Up Charity Gala c'era anche Paola Turci. Che ai microfoni di TMW ha raccontato innanzitutto le sensazioni vissute al recente Festival di Sanremo: "Bellissima, emozionante, indimenticabile esperienza. Volevo arrivare in finale e ho riscontato nei miei confronti un affetto davvero eccezionale". Da tifosa laziale ha poi detto la sua anche sull'atteso derby di stasera: "Sarò impegnata parecchio stasera e purtroppo saprò soltanto il risultato finale. E' chiaro che c'è la possibilità di arrivare in finale: spero che la Lazio mantenga lo stesso stato d'animo dell'andata, quell'energia che è stata decisiva nella partita vinta due a zero contro i giallorossi".