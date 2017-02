ESCLUSIVA TMW - Riondino: "Viola amore eterno. Il mio distico su Edmundo..."

David Riondino, attore e regista, tifoso della Fiorentina, ha parlato di calcio e della squadra viola alla Fiera del libro a Firenze nello stand di TMW. "Sono sempre stato un tifoso viola, sono cresciuto col mito di Hamrin". Snocciola la formazione della Fiorentina anni Sessanta ma ricorda anche dell'incredibile decisione di Edmundo di fuggire in Brasile al Carnevale dopo l'infortunio di Batistuta e con la squadra in piena lotta per lo scudetto. "Composi il famoso distico: Tu ci sembravi un angelo di bronzo ed eri solo un brasiliano str...".

